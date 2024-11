Attivo il nuovo Punto salute a Monte Vidon Corrado

E' attivo, dal 28 ottobre scorso, il Punto Salute a Monte Vidon Corrado (Fermo), presso un ambulatorio in via Fucina 5 messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Il servizio, fa sapere l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Fermo, "in forma sperimentale fino al 31 dicembre prossimo, al fine di meglio tarare le risorse necessarie in modulazione con altri siti che si prevede di attivare, è operativo il lunedì e il martedì dalle 8 alle 14 e offre prestazioni a favore della popolazione dei Comuni di Monte Vidon Corrado, Falerone, Montappone, Massa Fermana e Servigliano".

Il tutto "in un'ottica di tutela delle fragilità e della non autosufficienza, e nella tipologia soggetta a maggiore richiesta e rischio di lista attesa, in forma ambulatoriale o domiciliare, sulla base della valutazione e prescrizione dei medici di medicina generale. Le prestazioni eseguite riguardano "elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico secondo Holter, Holter pressorio, spirometria, oltre a quelle secondarie come la rilevazione della pressione, la frequenza cardiaca, la saturazione sanguigna del sangue, etc. Le risposte elaborate in tele-refertazione saranno disponibili secondo i canali digitali propri della telemedicina".

"Stiamo rafforzando la medicina territoriale per avvicinare i servizi ai cittadini -afferma il vicepresidente della giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - attraverso l'apertura di 50 punti salute sul territorio marchigiano dotati delle tecnologie necessarie a garantire il diritto alla salute".

"L'impegno organizzativo - sottolineano il direttore generale Ast, Roberto Grinta, e quello sociosanitario, Alberto Franca - è mirato all'applicazione del principio di prossimità che il nuovo Piano Sanitario Regionale, come pure la recente normativa delineata dal Dm 77/2022 su modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale, vuole sviluppare con servizi sempre più prossimi al domicilio e con forte integrazione tra servizi sociali e sanitari".



