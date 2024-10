Rintracciano una donna scomparsa, encomio a due poliziotti

Il 14 agosto avevano rintracciato una donna di circa 70 anni che dalla sua abitazione a Porto Sant'Elpidio (Fermo), in stato confusionale era arrivata, al volante della sua auto, fino a Padova. Un intervento provvidenziale quello degli agenti di polizia Martina Merone e Dario Grassi, che aveva consentito di ripercorrere rapidamente le tappe della donna fino ad individuarla nella città veneta e farla soccorrere dai colleghi della locale questura. Oggi il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella, ha voluto premiare i due agenti con un attestato di encomio.

I due poliziotti, questa mattina, accompagnati dal commissario Beatrice Nastri, sono stati accolti in Comune. Ad attenderli il primo cittadino: "Un gesto di apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto lo scorso agosto, - le parole del sindaco - grazie al quale si è rintracciata in brevissimo tempo una nostra concittadina in difficoltà che si era allontanata per centinaia di chilometri. Un ringraziamento che idealmente estendo a tutte le forze dell'ordine per il lavoro costante e prezioso che svolgono a tutela di tutti noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA