Pd, nulla in Legge bilancio per ricostruzione post sisma Ancona

"Nella Legge di Bilancio arrivata alla Camera, ancora una volta non si prevede neanche un euro per la ricostruzione post terremoto di Ancona del novembre 2022". Lo scrivono in una nota la capogruppo Pd in Consiglio comunale Susanna Dini e il consigliere regionale dem Antonio Mastrovincenzo che aggiungono: "Dopo due anni, sono stati stanziati solo 10 milioni (gli ultimi 3 nel febbraio scorso), peraltro destinati anche ad altri Comuni delle Marche interessati dal sisma, rispetto alle centinaia di milioni di euro necessari per la ricostruzione e riparazione degli edifici lesionati".

"Promesse non mantenute e tradite dalla destra di Governo quindi, - attaccano i dem - prima nella Finanziaria 2024, poi nel Decreto Milleproroghe ed ora nella Finanziaria 2025. Il Governo ha previsto solo un Fondo generico di 1,5 miliardi da cui attingere però per tutte le emergenze e operativo soltanto dal 2027. Ancora una volta le famiglie anconetane, le cui abitazioni sono state colpite dal sisma, stanno rimanendo senza risposte".

"Chiediamo quindi al Presidente Acquaroli, al Sindaco Silvetti e al Commissario Castelli, - l'appello del Gruppo Pd Ancona e del consigliere regionale Mastrovincenzo - un intervento immediato per far modificare il testo della Legge Finanziaria, prevedendo adeguati finanziamenti: la famosa filiera istituzionale di destra, se esiste davvero, lo dimostri concretamente. Nelle prossime ore - annunciano gli esponenti dem - presenteremo interrogazioni in Consiglio regionale e in Consiglio Comunale per avere risposte in merito".



