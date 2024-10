Si è introdotto in un appartamento e mentre si calava dal balcone è caduto rompendosi una gamba. Il ladro acrobata mancato è stato bloccato da una coppia di inquilini dello stabile. L'italiano, trentenne, arrestato pwer furto in appartamento dai carabinieri è stato ricoverato all'ospedale di Torette. Non è in gravi condizioni.

L'arresto, effetuato dai carabinieri, è in attesa di convalida.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA