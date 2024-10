Comune, in arrivo ad Ancona CIAO, percorsi di genitorialità

Si scrive CIAO, si legge 'Crescere insieme accudire oggi': si tratta di un ampio programma di attività, promosso dal Comune di Ancona, di informazione e sensibilizzazione rivolte ai neogenitori e ai genitori per supportarli nelle diverse fasi di crescita, formazione ed evoluzione dei loro figli.

"Sono soddisfatta per questa serie di appuntamenti che forniscono un sostegno concreto ai genitori che accompagnano nella loro crescita i nostri bambini e ragazzi; - commenta l'assessora alle Politiche Educative Antonella Andreoli - si tratta di un aiuto, ma anche un'occasione per condividere esperienze e suggerimenti grazie alla presenza di esperti qualificati". Sono previsti incontri e iniziative tra il 6 novembre e il 6 dicembre.

Il progetto è organizzato dal Comune di Ancona e dall'Ambito Territoriale Sociale XI, in collaborazione con Uos Consultorio Ancona, AST Ancona, Polo 9.

Fitto il programma completo di incontri suddiviso per fasce d'età: Scuola per genitori di figli da 0 a 6 anni, Scuola per genitori 6-12 anni, o 0-12 anni. Il primo appuntamento (per genitori di bimbi tra 0-6 anni) mercoledì 6 novembre dalle 17.30 alle 19:30 su "Lo sviluppo psicomotorio" al Nido Stella Stellina, (Via Togliatti, 60) con la dottoressa Rosa di Stasio, psicologa dell'età evolutiva.

Ci saranno anche laboratori per genitori e bambini e un convegno aperto alla cittadinanza: giovedì 5 dicembre dalle 17 alle 19 alla sala consiliare del Comune di Ancona su "La gentilezza come presupposto nelle relazioni"; interverranno la professional Counselor Stefania Cesari e la dottoressa Luigina Cenci, neuropsichiatra infantile.



