Auto contro pilone cavalcavia ferroviario, un morto ad Ascoli

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale Bonifica ad Ascoli Piceno. L'automobilista rimasto vittima nell'impatto, Roberto Petrocchi, 42 anni di Ascoli Piceno, era alla guida di una Renault Megane sportour quando, per cause in fase di accertamento, ha impattato violentemente il pilone centrale di un cavalcavia ferroviario. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Non risultano altre vetture coinvolte nell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA