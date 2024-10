Alto impatto polizia, 177 servizi straordinari Ancona in 3 anni

Circa 177 servizi straordinari del controllo del territorio, con una media di circa due a settimana, 10mila persone identificate e 5mila veicoli controllati; accertamenti che hanno portato anche a 44 espulsioni di cittadini stranieri irregolari. Sono i numeri dei Servizi straordinari ad Alto Impatto della Polizia di Stato ad Ancona: negli ultimi tre anni l'attenzione della Polizia, d'intesa con la Prefettura, rileva la Questura, "è stata alta ed incisiva in particolare sul quartiere Piano San Lazzaro, nonché Archi e Stazione, contesti urbani sensibili per la sicurezza urbana".

Numerosi sono stati i servizi dedicati ad alto impatto, "mai effettuati in precedenza con tale intensità, che hanno di fatto contribuito a migliorare la qualità della convivenza civile".

Gli uomini e le donne della Polizia "hanno garantito la loro presenza in maniera capillare nelle strade, controllando veicoli mediante strategici posti di controllo e persone anche mediante pattuglie appiedate che hanno presidiato le tre zone interessate. Numerosi sono stati anche i controlli alle svariate attività commerciali dislocati nelle zone interessate di questi servizi mirati".

Da un esame delle risultanze si evidenzia che sono stati effettuati "177 servizi straordinari del controllo del territorio, con una media di circa due a settimana; identificate circa 10mila persone e controllati oltre 5mila veicoli. Espulse dall'Italia 44 persone.

Nel corso dei servizi straordinari sono stati sottoposti a controlli svariati esercizi pubblici e sulla base di quanto rilevato, il questore, ritenendo sussistente le condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza dei cittadini, ha emesso 43 provvedimenti a sensi dell'art.100 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

L'assiduità dei controlli mirati ha permesso al Questore di adottare "18 misure di prevenzione delle quale sei avvisi orali, otto fogli di via e otto Dacur nei confronti di soggetti socialmente pericolosi.

"La situazione è oggettivamente migliorata - afferma il questore Cesare Capocasa - Le aggressioni/risse dipendono prevalentemente dall'abuso di alcol da parte dei soggetti coinvolti nonché per problemi psichici, ma occorre ancora un impegno costante e risoluto per elevare la percezione di sicurezza e garantire un vivere più ordinato ai residenti e dimoranti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA