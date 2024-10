Accoltella e ferisce il compagno al petto durante una lite

Durante una lite ferisce con una coltellata il compagno 51enne. E' stato convalidato a Macerata l'arresto della ragazza che ha colpito con un fendente il compagno. Era stata tratta in arresto da poliziotti del Commissariato di Civitanova, dopo una richiesta di intervento attivata da personale del 118, giunto nella casa dell'uomo per prestargli le prime cure.

In tale occasione, a seguito di una lite scaturita per questioni di coppia, la donna, in un momento di rabbia, avrebbe afferrato un coltello da cucina, sferrando un colpo al petto dell'uomo: la lama non è penetrata a fondo, determinando una lesione non grave, seppur potenzialmente mortale per la zona toracica colpita. La donna era stata trasferita nel carcere femminile di Pesaro.

La responsabile dell'aggressione, osservano gli investigatori, non sarebbe nuova a questo genere di episodi: anche in un'altra occasione aveva ferito con la lama il compagno ad una mano, ed in altre circostanze lo avrebbe colpito con spinte e graffi. Di recente, il 5enne aveva sporto querela contro la compagna per maltrattamenti in famiglia e la donna era stata allontanata. Successivamente i due si erano riappacificati, e l'uomo aveva deciso di riprendere con sé la compagna fino all'episodio di domenica sera.

Al termine dell'udienza di convalida, presente il pm Vincenzo Carusi, la donna è stata scarcerata; nei suoi confronti disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, e il divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico; l'accusa è stata qualificata come lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.



