Sisma, a Pieve Torina ricostruita la caserma dei carabinieri

È stata inaugurata, stamani a Pieve Torina, la nuova caserma dei carabinieri e carabinieri forestali, la prima caserma a essere completata tra quelle danneggiate dal sisma di otto anni fa. Presenti al taglio del nastro, che è seguito alla benedizione da parte dell'arcivescovo di Camerino, Francesco Massara, anche il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il comandante della Legione carabinieri "Marche" generale di brigata Nicola Conforti, la sottosegretaria del Mef Lucia Albano e il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci.

Questo intervento, di importanza strategica per il territorio, è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di circa 4,3 milioni di euro, finanziato tramite l'ordinanza speciale 27 che, per quanto riguarda le Marche, finanzia la ricostruzione di venti sedi delle forze dell'ordine attraverso un investimento complessivo di oltre 57 milioni di euro, in capo al Demanio, che è proprietario degli immobili e il soggetto attuatore degli interventi. L'edificio, realizzato in pannelli di legno lamellare per garantire rapidi tempi di costruzione e alta resistenza antisismica, si sviluppa su tre piani per una superficie totale di 1.083 mq e risponde ai più alti standard di sicurezza. L'inaugurazione di questa mattina segna un traguardo sia concreto che simbolico nel comune di Pieve Torina uno dei più danneggiati dalla scossa del 30 ottobre 2016, che, come tanti altri Comuni vicini della provincia di Macerata e nella vicina Umbria, sta conoscendo finalmente un momento di rinascita, trainato da una ricostruzione pienamente avviata", ha detto Castelli. "Siamo qui per un momento importante, che segue le recenti inaugurazioni del municipio di San Severino e di Palazzo Ottoni a Matelica - ha aggiunto il governatore Acquaroli - Oggi, a Pieve Torina, aggiungiamo un altro tassello alla ricostruzione: una nuova sede dell'Arma dei carabinieri, simbolo di legalità e presidio delle istituzioni vicine alle comunità colpite dal sisma". "La scossa del 30 ottobre segnò profondamente queste aree che già da agosto vivevano una situazione complessa, e oggi, a otto anni di distanza, la riapertura di questa sede è un segnale di speranza e che dà merito al lavoro svolto finora".

"La ricostruzione procede spedita e in particolare, anche in questo mese di ottobre abbiamo registrato un record di risorse messe a disposizione a chi sta ricostruendo la propria casa", ha sottolineato Acquaroli. Grande soddisfazione per l'inaugurazione dell'opera espressa anche dal sindaco Gentilucci e dalla sottosegretaria Albano.



