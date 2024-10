Ruba l'identità digitale di un fabrianese e chiede prestito

Ruba l'identità digitale di un fabrianese per accedere a un finanziamento di 12mila euro. Identificato e denunciato dai carabinieri di Cerreto D'Esi (Ancona) un 40enne piemontese per il reato di sostituzione di persona e già noto alle forze dell'ordine per reati della stessa natura. A dare avvio alle indagini, la querela presentata dal 50enne di Fabriano, allarmatosi dopo aver ricevuto al suo domicilio una comunicazione con la quale un istituto di credito lo invitava ad estinguere un debito - mai contratto dall'uomo - di oltre 13mila euro. A conclusione di complesse indagini, i militari hanno accertato che l'indagato era inizialmente riuscito ad appropriarsi dell'identità altrui, carpendo persino copia del documento e del codice fiscale quando il fabrianese aveva inserito su un sito internet i propri dati per noleggiare un'automobile. Sfruttando le false generalità sottratte, il 40enne aveva ottenuto un finanziamento per l'importo di 12mila euro, poi lievitati a circa 13.500 a causa degli interessi da corrispondere oltre il debito. Seguendo il flusso del denaro erogato dall'istituto di credito su un conto corrente in realtà ascrivibile all'indagato, i militari dell'Arma sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA