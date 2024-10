Programma Nazionale Esiti, Saltamartini: 'Marche fanno en plein'

"La Regione Marche fa l'en plein.

Su circa 1.363 ospedali pubblici e privati presi in considerazione da Agenas nel Programma Nazionale Esiti, oltre all'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che è risultato miglior ospedale pubblico d'Italia per il terzo anno consecutivo, sono stati individuati come eccellenze anche altri tre presidi marchigiani di primo livello: gli Ospedali di Pesaro, Macerata e Jesi". Lo rende noto il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini a seguito della presentazione, a Roma, del Programma Nazionale Esiti 2024. Gli ospedali di Pesaro e Macerata, spiega Saltamartini, hanno garantito "tempestività di accesso all'angioplastica coronarica entro 90 minuti nei pazienti affetti da infarto miocardico acuto (Stemi), mentre - prosegue - il presidio ospedaliero di Jesi è stato annoverato tra le 14 strutture che hanno mantenuto altissimi standard negli ultimi quattro anni per pazienti over 65 operati per fratture al collo del femore entro le 48 ore dal primo accesso Esprimo soddisfazione - conclude l'assessore - per il riconoscimento del livello di eccellenza raggiunto dalla sanità marchigiana e confermato dai numeri dell'Agenas. Il ringraziamento per il risultato va ai medici e a tutto il personale sanitario che con serietà e dedizione si prende cura dei cittadini marchigiani. Continuiamo a lavorare per alzare ulteriormente l'asticella dei servizi offerti ai cittadini".





