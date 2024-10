Polizia locale, "Troppe multe Rispettate il codice della strada"

Avere maggiore attenzione al rispetto delle regole del Codice della Strada. E' l'appello della Polizia Locale di Ancona che nell'ultimo mese ha rilevato un gran numero di infrazioni relative allo stato dei mezzi in circolazione. L'attività della Polizia Locale dorica ha portato nel giro di un mese, da settembre ad ottobre, ad elevare 198 sanzioni per inosservanza dell' art. 80 del Codice della Strada per mancata revisione del mezzo e 30 sanzioni per l' art. 193 per veicoli circolanti senza copertura assicurativa.

"Sono numeri sicuramente molto elevati se si pensa che si riferiscono ad un solo mese - afferma il comandante della Polizia Locale, Marco Ivano Caglioti -. Si tratta di due infrazioni estremamente gravi in quanto, nel primo caso non viene garantita la sicurezza attiva e passiva dei veicoli mettendo a rischio l'incolumità propria e quella di eventuali coinvolti anche in sinistri stradali; nel secondo caso, la mancata copertura assicurativa, il cui mancato pagamento comporta la non attivazione della procedura di risarcimento del danno in caso di incidente". Due situazioni importanti dove sono anche previste sanzioni severe a livello pecuniario per l'art. 80 da 159 a 639 euro e da 841 a 3.287 euro per la mancata assicurazione ed in quest'ultimo caso è previsto anche il sequestro del mezzo.

Il lavoro della Polizia Locale nella sua complessità organizzativa cerca, quotidianamente, di soddisfare e risolvere non solo le esigenze determinate da situazioni di inciviltà, degrado e comportamenti che disturbano il normale andamento della civile convivenza, ma si sviluppa anche nell'attività di polizia stradale.

Ed in questo senso, le pattuglie della polizia locale di Ancona, con la loro presenza su strada hanno come obiettivo primario la prevenzione ma anche la vicinanza e la collaborazione con i cittadini. "I sinistri su strada - puntualizza ancora il comandante Caglioti - molto spesso sono dovuti alla non messa in sicurezza dei veicoli ma soprattutto al non rispetto delle regole". Ad esempio dall'inizio dell'anno ad oggi la Polizia Locale ha elevato 28 sanzioni per violazioni relative ai conducenti di mezzi pesanti che non rispettano le pause nella guida, 17 sanzioni per l'art. 186 c.d.s., cioè la guida sotto l'influenza dell'alcol e 29 per "fuga" o "allontanamento" dopo un sinistro senza aver prestato assistenza alla controparte o aver comunque reso noti i propri dati per la relativa denuncia alle assicurazioni.

Queste due ultime violazioni potrebbero assumere carattere penalmente rilevante nel primo caso quando si superano determinati livelli rilevati con apposita attrezzatura, nel secondo caso quando la fuga riguarda sinistri con lesioni. Per altro il Codice della Strada prevede anche la sanzione per coloro che investono animali non fermandosi per dare assistenza.





