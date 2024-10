Parco Zoo Falconara, ultimo weekend di ingressi del 2024

Con più di 200 esemplari appartenenti a 40 specie e con circa 50mila presenze l'anno, il il Parco Zoo Falconara (Ancona) si conferma ancora una volta punto di riferimento per il turismo e una delle attrazioni di punta della regione. Turisti italiani, stranieri (Nord Europa e Francia, in particolare) e tante scolaresche, hanno potuto visitare il giardino zoologico e nuovi animali, tra questi il canguro grigio orientale, specie bandiera dell'Australia, il pitone reticolato Nagini, uno dei serpenti più lunghi del mondo, e due giraffe alte rispettivamente 3 e 5 metri. Tante le nascite festeggiate durante il 2024, dall'okapi Vittoria, primo esemplare femmina venuto alla luce in Italia, l'avvoltoio grifone che una volta cresciuto, sarà rimesso in libertà, tre fenicotteri rosa, la cucciola di cammello Letizia e, per la prima volta, un raro uccello migratore a rischio di estinzione: l'ibis eremita.

Dal 4 novembre e per tutti i mesi di dicembre, gennaio e febbraio il Parco Zoo Falconara rimarrà chiuso al pubblico, per riaprire ai visitatori a marzo 2025. Per questi ultimi giorni previste una serie di iniziative per festeggiare Halloween dedicate a tutta la famiglia. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre sono in programma due eventi. Il primo, alle ore 11, è la "Caccia alle zucche" e "Halloween allo zoo": l'aia del contadino verrà allestita con ragnatele, zucche e fantasmi e lo staff didattico mascherato da pipistrelli e lupi accoglierà i bambini dalle 14 alle 16 con mascherine da colorare, angolo delle foto e truccabimbi a tema.



