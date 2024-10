Modello sanitario 'one health', albero all'ingresso ospedale

Per il 2024 l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino è stato scelto come unico rappresentante delle Marche per il progetto "un albero per la salute", promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) e dell'Arma di Carabinieri, Raggruppamento Biodiversità. Nel pomeriggio di oggi è stato piantato un albero davanti all'ingresso del nosocomio urbinate. In tutta Italia, verranno piantumati 32 alberi in altrettanti ospedali italiani a supporto e testimonianza di un modello sanitario 'one health'. "Il settore sanitario è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di anidride carbonica -spiega il Direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli - con la partecipazione a questo progetto anche l'ospedale di Urbino vuole dare il suo contributo nella riduzione delle emissioni di CO2 in linea con gli obiettivi del Pnrr". Il Tenente Colonnello Marta De Paulis, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità dell'Aquila ricorda che "la scelta del leccio non è stata casuale ma, trattandosi di una quercia sempreverde tipica del mediterraneo, conferma l'importanza della biodiversità e al contempo della sua tutela".



