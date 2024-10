Doppio arresto a Pesaro in centro storico per furto e spaccio

Doppio arresto nella giornata di ieri a Pesaro condotto dalla polizia nei confronti di un giovane italiano di origine straniera per furto e di un pesarese pregiudicato ultracinquantenne per spaccio.

Nel primo caso l'operazione si è svolta a seguito di una segnalazione al 112 che ha permesso di individuare il giovane, responsabile del furto, in pieno centro, di una borsa e dell'utilizzo indebito della carta di credito all'interno di quest'ultima. Per questo il venticinquenne è stato arrestato.

Nel secondo caso a essere arrestato è un pregiudicato ultracinquantenne. Tutto avviene in seguito all'attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine erano venute a conoscenza che l'uomo possedeva della droga nel suo garage in centro storico. Non conoscendo l'ubicazione precisa gli agenti si sono appostati monitorando l'uomo e, una volta avvistato, temendone la fuga, lo hanno bloccato. Successivamente le operazioni di perquisizione hanno dato esito negativo, così come la collaborazione dell'uomo che non ha aiutato gli agenti nell'identificare il garage. Si è passati dunque a ispezionare i singoli stabili provando ad utilizzare la chiave di cui l'uomo era in possesso. Soltanto allora il cinquantenne ha dichiarato di detenere della marijuana. In un borsone sono stati infatti trovati 220 grammi della sostanza. Le successive operazioni, estese anche all'appartamento di residenza, hanno permesso di trovare anche un piccolo quantitativo di hascisc e di oppio, oltre a tre buste utilizzate per il confezionamento in dosi della sostanza. Il fiuto del cane antidroga della squadra cinofili di Bologna ha inoltre permesso anche il ritrovamento di due bilancini di precisione. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso l'abitazione in regime di arresti domiciliari. In entrambi i casi i giudici hanno convalidato gli arresti questa mattina.





