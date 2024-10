Direttivo interprovinciale Panificatori, Domizi presidente

Rinnovato il direttivo dei Panificatori di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Eletto Luca Domizi, che verrà accompagnato nel supporto della categoria dai colleghi: Francesco Falcetta; Daniele Tentella; Luca Crucianelli; Anna Cardinali; Enea Prosperi.

"Il nostro impegno al servizio dei panificatori è partito subito con una bella sinergia e con la voglia di superare le oggettive difficoltà della categoria, con la volontà di supportare i colleghi non solo sotto l'aspetto professionale, ma creando occasioni di promozione delle attività del settore e dei loro prodotti", le prime parole del neopresidente Domizi, assicurando grande attenzione alle sinergie e alla formazione degli aderenti.

Lucia Biagioli, Referente della Categoria per Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha ringraziato il direttivo "per l'impegno che ha fin dalla prima riunione manifestato", sottolineando l'importanza della panificazione come "elemento cruciale della nostra dieta e di divulgazione di una cultura del territorio. Non dimentichiamoci che i nostri borghi ospitano forni che hanno una tradizione storica e che rappresentano tipicità locali da preservare e valorizzare".



