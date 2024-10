Collisione tra camion in A14, deceduto l'autista del camion

E' morto il camionista, 56 anni, che ha provocato un incidente sulla A14 perchè colto da un malore. La tragedia questa mattina, intorno alle 11,30 in A14. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo, di origini laziali, non c'è stato nulla da fare.

Il camionista stava viaggiando, al volante del mezzo pesante senza carico, in direzione sud quando al chilometro 266, in territorio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo), ha accusato un malore. Il tir è andato ad impattare contro il guard rail. Dall'autostrada è scattato l'sos. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia autostradale dalla sottosezione di Porto San Giorgio (Fermo) e i vigili del fuoco sia da Civitanova Marche (Macerata) che da Fermo. Richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata lungo la corsia per far scendere il personale sanitario e poi spostarsi nella zona industriale di Porto Sant'Elpidio (Fermo). I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo ma invano. In A14 si sono creati diversi chilometri di coda.



