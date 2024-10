Bullismo:Mastrovincenzo,'Giunta Acquaroli aumenti finanziamenti'

In questi quattro anni di Legislatura, "non è stato approvato alcun Piano delle politiche regionali integrate di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, non si è mai riunito lo specifico Comitato, non è stata mai celebrata la Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo: tutti aspetti previsti dalla Legge regionale". Lo denuncia il consigliere regionale PD, Antonio Mastrovincenzo che annuncia la presentazione di una interrogazione sottoscritta da tutto il Gruppo PD, sollecitando la Giunta regionale "ad aumentare in modo considerevole gli stanziamenti per finanziare adeguatamente la L.R.n.32/18, a partire dalla prossima Legge di Bilancio e a mettere in campo interventi efficaci e costanti nel tempo per contrastare questo gravissimo fenomeno".

Secondo il consigliere dem "Sarebbe indispensabile attivare iniziative di carattere educativo, realizzare campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione rivolte a studenti, docenti, personale scolastico e figure che svolgono la funzione genitoriale, organizzare corsi di formazione, promuovere progetti per favorire l'emersione di questi fenomeni e per il sostegno alle vittime".



