Avviso orale e denuncia per un 60enne a conclusione di indagine

Emessa la misura di prevenzione dell'avviso orale nei confronti di un uomo italiano, 60 anni che, a seguito della conclusione di un'indagine, è stato deferito in stato di libertà per reati aggravati ed in concorso contro il patrimonio. L'uomo aveva prelevato una notevole quantità di denaro dalla cassa di un esercizio commerciale di Ancona. Subito era scattata l'indagine che aveva permesso di identificare e poi denunciare l'uomo. Immediata è scattata anche la misura di prevenzione del Questore Cesare Capocasa. L'uomo infatti era già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Non solo, è stata accertata la sua assidua frequentazione con pregiudicati e, all'esito dell'istruttoria condotta dai poliziotti è emersa l'evidenza della sua pericolosità sociale. Sussistendo tutti i presupposti previsti dalla norma, il Questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell'avviso orale, ammonendolo ed intimandogli la cessazione immediata delle condotte illecite. Sale così ad 80 il bilancio degli avvisi orali emessi dal Questore Capocasa dall'inizio dell'anno.



