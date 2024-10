Acquista auto in Germania, scopre che non può immatricolarla

Acquista un'automobile di grossa cilindrata di importazione per 35mila euro, ma scopre di non poterla immatricolare per la mancanza del pagamento dell'Iva.

Denunciato per truffa un 49enne con residenza in Germania. I carabinieri della Stazione di Monte San Giusto, a seguito di querela presentata da un 26enne del luogo, hanno svolto le indagini, accertando come il 26enne avesse acquistato l'auto e firmati i documenti presso un'agenzia locale. Non vedendo concretizzarsi l'immatricolazione del veicolo dopo diverse settimane di attesa, ha deciso di rivolgersi a un legale. Così ha potuto verificare presso l'Agenzia delle Entrate che la vettura non poteva essere immatricolata in Italia poiché non risultava assolto il pagamento dell'Iva.

Il 26enne ha inoltre appurato che il veicolo non era formalmente di proprietà della concessionaria tedesca, come dichiarato dal venditore 49enne, bensì di un privato olandese. A causa di tali inadempienze, il giovane acquirente si è trovato costretto a sostenere un ulteriore esborso di 7.700 euro presso l'Agenzia delle Entrate di Macerata, indispensabile per sanare le pendenze fiscali e procedere con l'immatricolazione.

Sempre nel maceratese, i carabinieri hanno denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 20enne di cittadinanza kosovara residente a Macerata, controllato nella frazione Sforzacosta mentre era alla guida della sua autovettura. Il giovane all'atto del controllo era in possesso di un tirapugni in metallo, custodito nella tasca dei pantaloni, e di due coltelli, uno a farfalla e uno a serramanico, occultati a bordo del veicolo. Le armi sono state sequestrate.

Infine, un 20enne italiano, anch'egli residente a Macerata, è stato controllato nel capoluogo mentre era alla guida della sua autovettura ed è risultato in possesso di un frammento di hashish del peso di gr. 0,5. Il giovane è stato quindi segnalato al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.



