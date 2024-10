Travolta da un'auto 27enne in bici, in eliambulanza a Torrette

Grave incidente stradale oggi a Jesi dove una 27enne è stata travolta da un'auto mentre era in sella alla bicicletta in via Gallodoro a ridosso della rotatoria del centro commerciale Arcobaleno. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Ad investirla una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale non è riuscita a evitare l'impatto. La ragazza è caduta rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'allarme al numero unico 112 da parte del conducente della Punto che si è fermato a prestare soccorso e da altri automobilisti di passaggio.



