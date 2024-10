Legambiente: Ascoli al 50° posto classifica green

"Ascoli è sempre più green: il report annuale di Legambiente certifica il percorso di crescita e miglioramento della nostra città, frutto del lavoro che questa Amministrazione sta portando avanti quotidianamente sul fronte ambientale".

Il sindaco Marco Fioravanti ha commentato così i risultati di "Ecosistema urbano 2024", il rapporto sulle performance ambientali delle città elaborato da Legambiente, che prende in esame 106 Comuni attraverso 20 parametri. La classifica finale vede Ascoli al 50° posto, con un miglioramento di 11 posizioni rispetto allo scorso anno. Tra i vari parametri, uno di quelli in cui il capoluogo piceno si afferma tra i migliori in Italia riguarda la qualità dell'aria, con basse concentrazioni di polveri sottili (Pm10 e Pm2,5).

"La dimostrazione - ha spiegato il sindaco - della bontà delle azioni messe in campo, con la grande attenzione alla mobilità sostenibile e a tutta la sfera ambientale che proseguirà anche in futuro".

"Questi risultati ci danno la motivazione per continuare sulla strada intrapresa, implementando strumenti e processi volti a rendere Ascoli sempre più green e a misura di cittadino.

L'obiettivo - commenta l'assessore all'ambiente, Attilio Lattanzi - è migliorare sempre di più e vogliamo farlo dando attuazione alle tante idee che abbiamo per la nostra città".





