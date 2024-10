Gozzini, ad Ancona cure di alta qualità e il trend migliora

Ad Ancona "cure di alta qualità" e i dati che confermano un "trend di netto miglioramento" sia tra il 2022 e il 2023 e sia nell'anno in corso. Soddisfazione all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per il riconoscimento sancito dal report di Agenas come uno dei migliori ospedali italiani insieme a Humanitas di Rozzano e Careggi di Firenze.

"Un sincero ringraziamento va a tutto il personale, - commenta il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Marco Armando Gozzini - il cui impegno costante negli ultimi tre anni si è rivelato cruciale per offrire cure di alta qualità, non solo ai cittadini marchigiani, ma anche a quelli provenienti da altre regioni".

"Il direttore generale Agenas, dottor Domenico Mantoan, - riferisce il dg - ci ha pubblicamente elogiato, non solo per aver mantenuto gli standard degli anni precedenti, ma per essere ulteriormente migliorati in tutte le aree principali". "Anche i dati preliminari per il 2024 - osserva Gozzini - confermano un trend molto positivo, offrendo nuove speranze per ulteriori miglioramenti e riconoscimenti futuri, sempre centrati sul miglior esito delle cure per i nostri pazienti". Il direttore generale ha anche sottolineato l'azione costante dell'azienda nella "motivazione del gruppo e dei primari a mantenere un certo ritmo e una certa qualità" e "l'organizzazione che gira".

"Sono 1.300 gli ospedali valutati - ricorda Gozzini - e noi siamo tra i tre migliori con Careggi e Humanitas. Con l'Humanitas sono tre anni che veniamo premiati uguali e quindi è un segno di una continuità nell'alta qualità delle cure. Secondo noi la quantità, i volumi, e la qualità degli esiti, messi insieme formano un binomio che è quello che serve al cittadino, al paziente, curarsi bene. E noi che abbiamo questi numeri - conclude - curiamo bene le persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA