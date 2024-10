Arte Idea ha partecipato alla Find Design Fair di Singapore

Arte Idea di Loredana Corbo, presidente di Cna Artigianato Artistico di Fermo, è stata tra le aziende delle Marche per il settore dell'arredo e del design che ha partecipato lo scorso settembre alla Find Design Fair 2024 di Singapore, evento di riferimento per il settore dell'arredo e del design del Sud-Est asiatico, organizzato in joint venture tra Fiera Milano e Dmg events in collaborazione con Ice (Ita, Italian Trade Agency). "Le aziende marchigiane sono state inserite nel Padiglione Italia - riferisce il Direttore Generale CNA Andrea Caranfa - promosse e supportate dalla Regione Marche, in collaborazione con Tecne - Camera di Commercio Marche. Con nostro grande orgoglio per questa edizione è stata selezionata Arte Idea della nostra associata Loredana Corbo di Fermo".

L'artista artigiana vanta 25 anni di esperienza nella decorazione a mano di finissima porcellana e a Singapore ha proposto la sua nuova collezione di oggetti per l'arte della tavola e complementi di arredo di ispirazione classica e moderna, tutti rifiniti in oro zecchino o platino. Hanno fatto visita nel padiglione Italia, oltre ad architetti ed interior designer, S. E. Dante Brandi, Ambasciatore d'Italia a Singapore, che si è trattenuto nello stand Arte Idea per ammirare le creazioni artistiche dell'artigiana fermana.



