Anas: riaperta nelle Marche galleria "Cesaronica" sulla Ss685

Sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" Anas ha completato i lavori di ripristino definitivo della funzionalità strutturale della galleria "Cesaronica", nel comune di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il transito tra Norcia e Ascoli Piceno è quindi ora consentito 24 ore al giorno, senza limiti di orario e senza semaforo, per tutte le autovetture e veicoli leggeri. Resta invece provvisoriamente vietato il transito dei mezzi pesanti per i lavori in corso sui viadotti lungo la tratta.

Il tunnel, lungo 1.150 metri, era stato gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016/2017 e riaperto al traffico in breve tempo, grazie un primo intervento di carattere provvisorio.

I complessi interventi di ripristino definitivo, iniziati a marzo 2021 dopo un'approfondita fase di progettazione e autorizzazione, hanno richiesto un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro. I lavori si sono svolti esclusivamente di notte per garantire i collegamenti in orario diurno a senso unico alternato. Le attività sono inoltre state sospese nei periodi estivi e in occasione di festività per agevolare il traffico turistico e l'accesso ai territori interessati.

Questa modalità di esecuzione e gestione del cantiere ha consentito di non isolare i territori già duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016, pur comportando necessariamente un prolungamento dei tempi complessivi necessari all'ultimazione.

L'opera rientra nel Programma di ripristino delle strade danneggiate dal sisma del Centro Italia, sotto il coordinamento dell'ingegnere Fulvio Maria Soccodato in qualità di soggetto attuatore di Protezione Civile e del Mit.

Dallo scorso 30 settembre il tunnel era chiuso per consentire l'ultima fase dei lavori, che riguardavano la realizzazione della pavimentazione. Prossimamente saranno realizzati anche lavori di ammodernamento degli impianti tecnologi e di sicurezza della galleria.



