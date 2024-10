Alluvione 2014: Acquaroli, oggi ne discute Consiglio regionale

"Questa mattina si svolgerà il Consiglio Regionale tematico sull'alluvione del 2014 e la prossima settimana la seduta che tratterà l'alluvione del 2022".

Lo ricorda con un post il presidente della Regione Francesco Acquaroli poco prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea regionale.

" Entrambe le calamità - sottolinea Acquaroli - hanno colpito la zona di Senigallia e del Misa oltre ad altre zone del nostro territorio, già fragile, che attendeva da decenni opere di mitigazione del rischio. Sono molte le questioni da trattare, a partire dai ristori per imprese e famiglie colpite, gli interventi di somma urgenza, le opere oggi in corso di progettazione e registrazione, le risorse stanziate dai Governi precedenti e da quello attuale, così come tante sono state le differenze tra la gestione passata e quella della nostra amministrazione, ma su tutte c'è un'immagine che voglio condividere con voi. Questa montagna di terra e detriti (al post è allegata una foto della massa di detriti, ndr) è solo una di quelle che oggi si possono scorgere lungo il fiume Misa, che stiamo provvedendo a pulire dopo decenni. Ammassi alti decine di metri di materiali che erano depositati nell'alveo del fiume.

Finora, abbiamo tirato fuori una quantità di detriti pari a oltre mezzo milione di metri cubi, l'equivalente di un palazzo di 20 piani con una base larga quanto un campo da calcio di serie A. Immagini che parlano da sole".



