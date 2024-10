Raphael Gualazzi Quintet apre la stagione concertistica a Pesaro

Il Raphael Gualazzi Quintet in una delle tappe del Dreams Live Autumn 2024, uno speciale tour nel quale l'artista urbinate proporrà alcuni brani tratti dai suoi ultimi due progetti, l'album "Dreams" e l'EP "Dreams in Jazz", oltre ai classici della sua carriera e alcune rivisitazioni del repertorio internazionale, dal soul, al jazz, al blues aprirà, il 17 novembre, la 65/a stagione concertistica del pesarese che prevede 14 appuntamenti sul palco del Teatro Rossini da novembre ad aprile 2025.

Il cartellone, reso noto dall'ente concerti e dal comune di Pesaro, prevede come secondo appuntamento, domenica 24 novembre, la compagine lituana Klaipėda Chamber Orchestra con Mindaugas Bačkus nel ruolo di maestro concertatore e violoncello solista, e Nijolė Dorotėja Beniušytė al clavicembalo. In programma il terzo Concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach, la celebre Simple Symphony di Benjamin Britten, Kol Nidrei di Max Bruch, e la Serenata per archi in mi maggiore, op. 22 di Antònin Dvořák.

Segue poi l'appuntamento dell'1 dicembre alle ore 18:00 con Arsenii Moon, vincitore della 64/ccio Busoni", considerato dalla critica un virtuoso eccezionale, capace di catturare l'attenzione dell'ascoltatore con una narrazione affascinante e mozzafiato. In programma le musiche di W.A. Mozart, F. Busoni, F. Chopin, S. Rachmaninov, M. Musorgskij. Mentre il 17 dicembre alle 21:00 si terrà invece il concerto di Natale con Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana e Giuseppe Albanese al pianoforte, che vedrà l'esecuzione di una prima assoluta composta da Federico Gon, seguita dal Concerto per pianoforte n.

1 di P.I. Čajkovskij e dalla suite dal balletto Lo schiaccianoci dello stesso autore.

Il primo concerto del nuovo anno sarà invece il 21 gennaio, alle ore 21:00 e vedrà esibirsi il celebre musicista tedesco Alexander Lonquich al fianco della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana con una proposta dedicata a Robert Schumann e Felix Mendelssohn-Bartholdy. In programma il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 di Schumann e la Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana", op. 90 di Mendelssohn.

Domenica 26 gennaio alle 18:00 sarà il turno del violinista serbo Stefan Milenkovich che per l'occasione sarà accompagnato al pianoforte da Natalia Mladenovic. In programma musiche di G.

Tartini, L.v. Beethoven, H. Wieniawski, M. Ravel.

Sabato 8 febbraio alle 21:00 ospite al teatro Rossini il premio Oscar Nicola Piovani nel concerto intitolato Piovani dirige Piovani. Alla guida della FORM per proporre alcune delle sue più celebri opere.

Venerdì 14 febbraio alle 21:00 si terrà invece il concerto intitolato Ravel & Bizet 150 che vedrà l'orchestra sinfonica abruzzese, diretta da Carlo Goldstein, con ospite il pianista 17enne Antonio Alessandri.

Lunedì 24 febbraio alle ore 21:00 l'appuntamento in cartellone è con il celebre musicista tedesco Alexander Lonquich, sempre al fianco della FORM, nella doppia veste di pianista solista e direttore, in un programma dedicato a due dei più grandi geni della cultura occidentale: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.

Domenica 2 marzo alle 18:00 saranno ospitati gli Intrecci Sonori affidati all'Orchestra ICO Suoni del Sud e ai due solisti: Enrico Dindo e Pavel Berman. In programma due capisaldi della musica romantica con il Doppio concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 1 in do minore per orchestra, op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Domenica 16 marzo alle 18:00 l'appuntamento è con Tribute to Frank Sinatra e Anthony Strong al fianco della Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti.

Domenica 30 marzo alle 18:00 l'omaggio a Ezio Bosso con la FORM guidata da Luigi Piovano nella doppia veste di direttore e violoncello solista. Il pubblico potrà apprezzare nell'occasione alcune delle più belle pagine composte da Bosso nel corso della sua carriera, al fianco dell'esaltante Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Venerdì 11 aprile alle ore 21:00, sempre la FORM, guidata da Luigi Piovano, al fianco dei solisti dell'accademia lirica di Osimo, porteranno al teatro Rossini il Requiem di Mozart.

Infine, mercoledì 30 aprile, il concerto conclusivo della stagione, sarà affidato al recital pianistico di Alessandro Taverna. In programma la Sonata op. 1 di Alban Berg, la Wanderer-Fantasie di Franz Schubert, Aria, Preludio e fuga di Friedrich Gulda, autore scomparso nel 2020, e gli arrangiamenti del Valzer del tesoro e di Sul bel Danubio blu di Johann Strauss.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA