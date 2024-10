Pranzano a scrocco. Lei si spoglia, lui sfonda lunotto polizia

Pranzano e poi tentano di allontanarsi dal ristorante senza pagare. Ma dal pubblico esercizio scatta la telefonata al 112 e quando sul posto arrivano le volanti della questura, lei inizia a denudarsi mentre lui sfonda il finestrino dell'auto dei poliziotti. E' quanto capitato nel primo pomeriggio di ieri sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio (Fermo).

Un uomo e una donna, entrambi di origini nordafricane, dopo aver pranzato in un locale, intorno alle 13,30 di ieri si sono allontanati senza pagare il conto ma sul posto sono arrivati poco dopo le Volanti. La donna, alla vista degli agenti, ha iniziato a spogliarsi in pieno lungomare Gramsci, davanti agli occhi sbigottiti dei passanti. Per riportarla alla calma i poliziotti hanno avuto il loro bel da fare.

L'uomo che era con lei, nel frattempo, si era allontanato ma è stato poco dopo rintracciato. Fatto salire sull'auto dei poliziotti, ha iniziato a scagliarsi contro un finestrino distruggendolo.

La donna è stata accompagnata dai sanitari del 118 all'ospedale per essere sottoposta ad accertamenti medici. L'uomo, invece, è stato accompagnato in questura e ora rischia la denuncia.

Nel pomeriggio, invece, i poliziotti hanno dovuto riportare alla calma un uomo di origini africane che aveva dato in escandescenza durante un controllo. Al 112, infatti, era arrivata una segnalazione per delle auto forzate in viale Trento. Lì i poliziotti hanno fermato quell'uomo che alla vista delle divise ha perso le staffe. Anche lui è stato identificato.





