Poliziotti intervengono per una lite e scoprono droga e coltello

I poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Flaminia dove veniva segnalata una lite tra giovani stranieri. Gli agenti decidono di entrare nell'appartamento che li ospitava e scoprono, all'interno della camera da letto, due bilancini di precisione, uno all'interno di un armadio a muro e l'altro all'interno del comodino. Trovata inoltre una lama di circa 7 cm e un involucro di sostanza stupefacente. Altra sostanza stupefacente - anfetamina, oppiacei ed ecstasy del peso complessivo di circa 10 grammi - era custodita in un altro armadio mentre all'interno di un marsupio c'erano circa 400 euro in contanti. Il 22enne di origine marocchina, sprovvisto di documenti di riconoscimento, trovato dagli agenti disteso sul letto, è stato denunciato. Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane condotto in Questura. Il Questore nelle prossime ore valuterà anche l'applicazione di idonea misura di prevenzione.



