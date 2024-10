Da Monterubbiano la natività tra i '100 presepi in Vaticano'

Il Presepe realizzato dalla Contrada Chiesanuova di Monterubbiano, già protagonista dell'edizione 2023 della manifestazione "Monterubbiano: le Vie dei Presepi", è stato selezionato per partecipare alla VII edizione della Mostra internazionale "100 Presepi in Vaticano", inserita tra gli eventi culturali del Giubileo 2025. Il presepe monterubbianese, definito da molti "un Presepe che abbraccia e riscalda i cuori", sarà quindi esposto sotto il Colonnato sinistro di piazza San Pietro, a Roma, dall'‘8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

La scelta finale del presepe è stata affidata a una Commissione istituita presso il Dicastero per l'Evangelizzazione che ha valutato i necessari requisiti di idoneità, dopo che il presepe monterubbianese aveva già superato una prima selezione pubblica online dell'Associazione "Terre di Presepi".

"Un bellissimo risultato per chi cura la direzione artistica della nostra mostra natalizia di Monterubbiano - Susi Acciarresi, Giampiero Polini, Laura Cardinali e Manolo Bastarelli - per tutti gli altri volontari della Contrada Chiesanuova che li hanno supportati e per l'intera comunità locale, che deve essere fiera di un risultato tanto importante.

È quindi motivo di orgoglio da parte di tutti sapere che un'opera pensata, realizzata e finalizzata da monterubbianesi sarà esposta in un contesto di pregio come il Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma durante le festività natalizie. Grazie ancora una volta a nome mio, della sindaca Meri Marziali e dell'intera Amministrazione Comunale a chi ha realizzato questo sogno e che, con generosità, si sta già adoperando per l'edizione 2024 della nostra "Monterubbiano: le vie dei Presepi", dichiara la vicesindaca e assessora con deleghe alla Cultura e al Turismo di Monterubbiano, Beatrice Mancini.

