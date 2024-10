Controlli della polizia stradale a Pesaro: 10 patenti ritirate

I controlli della polizia stradale di Pesaro e Urbino nel fine settimana per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti hanno portato al ritiro di dieci patenti da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei soggetti fermati.

I controlli si sono svolti, in particolare, nelle zone centrali della movida pesarese dove, con apposita strumentazione, sono state controllate le persone fermate che risultano in totale 167. Le contestazioni per infrazioni ammontano a 103, sono dieci invece le patenti ritirate. Decurtati inoltre un totale di 2094 punti, mentre quattro persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

Durante i controlli è stato utilizzato anche un laboratorio mobile con a bordo personale sanitario, che ha permesso così di verificare l'eventuale assunzione di droghe da parte dei soggetti fermati. Grazie a ciò è stato possibile riscontrare la presenza di cocaina da un campione salivare prelevato da un giovane di 29 anni e la presenza di cannabinoidi da un signore di 60 anni. Per entrambi si è proceduto al prelievo di liquidi biologici per la conferma della positività. Sono state ritirate 5 patenti per alcool, tra questi una ad un giovane di 29 anni sorpreso con un tasso alcolemico di 1,89 g/l e un neopatentato di 21 anni con un tasso di poco inferiore a 0,80 g/l, che è stato poi sanzionato con un verbale di oltre 700 euro e la decurtazione di 20 punti dalla patente.

I controlli delle forze dell'ordine continueranno in maniera incessante per tutto il periodo invernale, per incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime di incidente stradale.



