Azione, 'cattiva gestione sanità Marche con il centrosinistra'

"L'attuale disastro in cui versa il sistema sanitario marchigiano è il risultato di anni di cattiva gestione da parte della politica, in particolare sotto l'amministrazione del centrosinistra". Lo afferma "Marche in Azione", guidato dal segretario regionale Tommaso Fagioli, che propone un "modello di sanità più equo e trasparente" e "l'introduzione delle Mutuelle Regionali per risolvere le criticità della sanità" regionale. Il partito di Calenda "chiede ufficialmente a tutte le coalizioni che si presenteranno alle elezioni regionali del 2025 di includere nei loro programmi una soluzione concreta ed efficace per la sanità delle Marche: l'introduzione delle Mutuelle regionali".

"Si tratta - spiega Marche in Azione - di un sistema mutualistico, ispirato ai modelli di successo già presenti in Europa, come quelli applicati in Francia, che può garantire un accesso più equo e rapido alle cure, riducendo le lunghe liste d'attesa e migliorando la trasparenza tra settore pubblico e privato".

"Un sistema sanitario allo stremo: chiari responsabili - secondo Marche in Azione - Non possiamo ignorare il fatto che l'attuale disastro in cui versa il sistema sanitario marchigiano è il risultato di anni di cattiva gestione da parte della politica, in particolare sotto l'amministrazione del centrosinistra. La sanità pubblica delle Marche - attacca - è stata devastata dall'incapacità di chi ha governato con scelte scellerate e poco lungimiranti, compromettendo la qualità delle cure e l'accesso equo ai servizi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: lunghe liste d'attesa, disparità tra pubblico e privato, e una gestione caotica che penalizza i cittadini".

"Purtroppo, comprendiamo che non sia facile riparare 20 anni di errori accumulati da questa gestione del centrosinistra. - prosegue Fagioli - Tuttavia, ora è necessario guardare al futuro con una visione chiara e coraggiosa, in grado di rilanciare un sistema sanitario che risponda davvero alle esigenze dei cittadini. È tempo di ricostruire su basi solide, mettendo al centro trasparenza, efficienza e pari opportunità di accesso alle cure".

"Con l'introduzione delle mutuelle, - secondo Azione - non solo si alleggerirebbe il carico sui servizi pubblici, ma si garantirebbe maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, tutelando tutti i cittadini, in particolare le fasce più deboli. Marche in Azione propone quindi un sistema mutualistico regionale che permetta di integrare il servizio sanitario pubblico, fornendo coperture specifiche per ridurre le liste d'attesa e aumentare l'accessibilità alle cure".



