A Jesi stretto un patto di comunità, la 'Vallesina per la pace'

Si chiama "Vallesina per la pace" il patto di comunità stretto da numerosi Comuni della provincia di Ancona, con impegni condivisi per assumere "il tema della pace come orientamento e guida dell'azione comune". L'accordo è stato firmato sabato 26 ottobre presso il Comune di Jesi, in occasione della Giornata di mobilitazione nazionale contro le guerre indetta da Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, Fondazione PerugiAssisi, rete delle Università per la pace e numerose organizzazioni della società civile.

"Ogni giorno - si legge nel patto - le città devono affrontare questioni che vanno ben oltre il proprio territorio: non solo guerre, ma cambiamento climatico, crisi economica, migrazioni, piccola e grande criminalità, violenza generalizzata, violazione dei diritti, sicurezza. Le nostre città sono dunque un continuo esperimento di gestione della complessità e del conflitto che deve assumere la forma di cantiere di pace".

Nel documento sottoscritto, sindaci e loro delegati si impegnano "a costituire una Consulta per la pace territoriale con la partecipazione di Enti e realtà associative che abbiano al centro la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli; a scegliere la nonviolenza quale forma su cui calare le decisioni, le relazioni, le azioni individuali e collettive; a mettere in rete le rispettive iniziative per condividere le risorse e potenziarne l'efficacia a prendere atto della interdipendenza tra pace e sicurezza: sicurezza nella città, sicurezza sociale, nelle strade, nei quartieri, negli ambienti di lavoro; a costruire nei nostri territori altrettanti cantieri di pace".



