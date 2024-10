Incendio in appartamento ad Ancona, inquilino giù da finestra

Ha tentato di sfuggire alle fiamme che si sono sprigionate all'interno del suo appartamento in via Trieste ad Ancona gettandosi dalla finestra. È stato trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco hanno domato l'incendio. Sul posto due squadre, con il supporto di un’autoscala,hanno messo in sicurezza l’area colpita. Sul posto i sanitari della Croce gialla.

L' uomo, di origini sudamericane, è uno dei cinque inquilini che abitano l'appartamento all'interno nel quale si sono sprigionate le fiamme in via Trieste attorno alle 18.30 di oggi. Preso dal panico si è gettato dalla finestre al secondo piano dell'edificio. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le fiamme si sono sviluppate nella cucina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA