Cocaina, trovati con 24 dosi e denunciati da Carabinieri Jesi

Trovati con 24 dosi di cocaina, un 35enne e un 23enne sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Jesi per detenzione di stupefacenti ai fini spaccio. Entrambi stranieri, per loro sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

I due sono stati notati dai militari, insospettiti dalla assidua frequentazione della città nonostante provenissero da fuori regione, e dalla loro vicinanza ad ambienti coinvolti in una recente operazione antidroga. Le indagini messe in campo con pedinamenti e servizi di osservazione, protratti nel tempo, hanno permesso di individuare i diversi veicoli di cui facevano uso riuscendo a localizzarli e capire i loro spostamenti e le modalità con cui riusciva a spacciare cocaina a numerosi acquirenti del circondario.

Così, nella mattinata di venerdì scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi, hanno fermato e controllato i due sospetti. Sono stati trovati in possesso di 24 dosi di cocaina già pronte per essere spacciate, oltre a diverso denaro contante provento delle cessioni.

Il provvedimento eseguito è nella fase delle indagini preliminari ed i destinatari sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.



