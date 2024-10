Sindaca Ussita,8 anni dal sisma, avremmo voluto altra situazione

"Ad 8 anni da quelle scosse la situazione che avremmo voluto vedere, tutti, sarebbe stata ben diversa": a scriverlo oggi pomeriggio sulla propria pagina Facebook è la sindaca di Ussita (Mc), Silvia Bernardini, ricordando il terremoto del 2016. "Ma non dobbiamo neanche dimenticare - aggiunge nel post Bernardini - che è stato un evento che ha distrutto o danneggiato, almeno nel nostro Comune, l'80% delle case private ed il 100% delle strutture pubbliche".

"La strada giusta crediamo sia stata presa, finalmente - scrive la sindaca - Continuiamo a lavorare, senza sosta per ricostruire i nostri territori". Nelle prime righe dello scritto social, Bernardini ha invece ricordato i momenti delle prime scosse che si manifestarono con grande violenza esattamente il 26 ottobre 2016: "8 anni fa stava per iniziare una sequenza sismica che avrebbe sconvolto le nostre vite". "Nulla è più come prima, ma faticosamente stiamo cercando di ricostruire i nostri paesi, le nostre vite - sottolinea la sindaca - Faticosamente, un passo davanti l'altro, abbiamo ripreso la quotidianità, fatta di però di abitudini diverse, perché molti, troppi, hanno dovuto ricrearle fuori dalla propria casa". "I Comuni e le altre istituzioni avrebbero potuto far di più e meglio? - si domanda la sindaca. "Sicuramente", è la risposta che di dà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA