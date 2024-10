Acquaroli: 'Dobbiamo superare il concetto di alta stagione'

"Dobbiamo superare il pensiero dell'alta stagione valorizzando le nostre risorse per essere attrattivi tutto l'anno" questo l'obiettivo ribadito dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, in collegamento da remoto, agli Stati generali del turismo di Pesaro, nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura 2024.

"Questo riconoscimento ha rappresentato e rappresenta un'occasione di crescita per la città, per la provincia di Pesaro-Urbino e per tutta la regione - afferma il presidente - nonostante la stagione estiva e quella corrente siano state condizionate dalla mucillagine e dal meteo, rimane comunque un anno positivo che ha visto crescere sia le presenze italiane che quelle straniere nella nostra regione - continua -. Si parla spesso di alta stagione ma dobbiamo superare questo pensiero, potenziando le peculiarità dei nostri territori e diventando interpreti di un progetto turistico all'avanguardia che venda e valorizzi le nostre autenticità tutto l'anno".



