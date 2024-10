Sindaco Pesaro contro il Governo, 'ci taglia 6 milioni'

"Una rapina per gli enti locali e i cittadini, ci toglierebbero 6 milioni di euro nel quadriennio 2025-209": così il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l'assessore Riccardo Pozzi commentano la bozza finanziaria del governo Meloni.

"Dopo i tagli insostenibili già annunciati nel luglio scorso, che tolgono alla città di Pesaro 3 milioni di euro in 4 anni, - affermano gli amministratori comunali - si aggiungono anche questi porteranno via oltre 300mila euro nella spesa corrente di bilancio del prossimo anno, 600mila nel 2027 e nel 2028 e oltre 1 milione nel 2029. Sono tagli insostenibili che non rispondono alle esigenze della città".

"In questo modo non potremo più garantire i servizi, le iniziative, le attività che stiamo portando avanti in diversi campi, da quello sociale a quello educativo ma anche culturale e sportivo - aggiungono -; volevamo aumentare i servizi e invece ora dobbiamo pensare a come garantire quelli già attivi".





