Sindaca di Fabriano, la proposta di Fedrigoni è 'insufficiente'

"Insufficienti" le proposte di Fedrigoni per i lavoratori della società Giano Srl di Fabriano (Ancona) che il Gruppo ha annunciato di voler chiudere. Questo il termine utilizzato dalla sindaca di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, dopo aver incontrato il management del Gruppo Fedrigoni, rappresentato dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Giacobello e dal responsabile stabilimenti area Marche Antonio Balsamo, in merito alla volontà del Grupp di chiudere Giano Srl, attiva nel settore delle carte per ufficio, con il conseguente licenziamento collettivo di 195 lavoratori.

Per il mantenimento di posti di lavoro strettamente legati a Fabriano, il management ha comunicato il ricollocamento di 48 addetti nello stabilimento di Fabriano Vetralla e di dieci lavoratori in quello di Rocchetta, oltre ad altre opportunità di ricollocare 47 lavoratori in altre sedi. Verrà anche offerta la possibilità a 55 lavoratori di trasferirsi al Nord. Invece i prepensionamenti sarebbero una ventina.

"Questa manifestazione di disponibilità non è, ne può essere considerata, la soluzione. - chiosa la sindaca - Il dato di fatto è che Fabriano comunque perderà la produzione di carta da ufficio, che lo stabilimento di Fabriano Rocchetta verrà sostanzialmente dismesso e che nella realtà a Fabriano le cartiere offriranno 137 posti di lavoro in meno, a cui vanno aggiunti tutti i lavoratori con contratti di somministrazione e tutto l'indotto che prima lavorava per Giano Srl".

La prima cittadina di Fabriano ha annunciato di aver riconvocato, di concerto con l'assessore regionale Stefano Aguzzi, il Tavolo sul Lavoro che si terrà martedì 29 alle ore 15.30 alla presenza delle associazioni sindacali e di categoria e dei sindaci del territorio. Sarà presente il presidente Regionale Anci Marco Fioravanti per valutare la situazione e le iniziative da intraprendere in vista dell'incontro del prossimo 4 novembre con il Ministro delle Imprese Adolfo Urso.



