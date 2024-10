Confindustria Ancona, via libera programma e squadra Mingarelli

Si è concluso il secondo step dell'iter per il rinnovo della presidenza di Confindustria Ancona. Nel pomeriggio, prima dell'inizio del Convegno "Infrastrutture per la crescita" il Consiglio generale ha approvato con l'82% dei consensi il programma e la squadra presentati da Diego Mingarelli, presidente designato. "Un mandato - fa sapere Confindustria Ancona - improntato all'unità e al dialogo quello di cui ha parlato Mingarelli nel suo discorso di presentazione e una Confindustria che non sia solo rappresentanza di interessi, ma che sia una Confindustria del fare, che sente la responsabilità di lavorare per costruire la classe dirigente del futuro e che punterà sul coinvolgimento e sulla condivisione, mettendo sempre gli imprenditori al centro".

"Un programma articolato in 13 punti che hanno come leit motiv la volontà di creare connessioni, alleanze e relazioni". Da qui la scelta della squadra "giovane, a forte connotazione femminile (cinque le donne che affiancheranno Mingarelli nel suo mandato), aperta, pluralista, collegiale e inclusiva".

"Ho scelto imprenditori eccellenti, che si sono sempre impegnati in Associazione anche se molti di loro non avevano ancora ricoperto ruoli apicali - spiega Mingarelli - . Imprenditori che si sono distinti in vari campi e in base alle diverse esperienze ho condiviso con loro le deleghe".

Ecco dunque la squadra di presidenza (con le rispettive deleghe) che affiancherà Mingarelli nei suoi tre anni di mandato: presidente Diego Mingarelli (Credito fisco e finanza, turismo e infrastrutture); vice presidenti: Michele Casali, Gruppo Editoriale ELI (Capitale umano e rapporti con la scuola), Giulia Fanesi, presidentessa GI Europa (reti d'impresa e filiere, network associativo), Roberta Fileni, Fileni (Imprese familiari e imprenditoria femminile), Roberta Finaurini, Energy Building G (Transizione energetica), Fabio Fiori, Ance Smart Cities e urbanistica; Giorgio Moretti, Presidente PI (Organizzazione e sviluppo associativo, scuola di sistema per imprenditori), Roberto Morichelli, Errebielle (Export e attrazione investimenti), Armanda Moriconi, Italtorniti (Lavoro, welfare, semplificazione), Alessandro Nanni, Soluzioni (Cultura d'impresa, sostenibilità e ESG), Michele Palmieri, Semar (Innovazione tecnologica, digitale e DIH Marche) Anna Laura Perini, Sifa (Technology Università, attrazione talenti, Ricerca&Sviluppo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA