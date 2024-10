Aggredisce l'ex compagna, un arresto a Senigallia

Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito l'ex compagna. Il fatto è avvenuto a Senigallia (Ancona), dove è scattato l'allarme lanciato al 112 da alcuni residenti svegliati, nel cuore della notte, dalle urla di una donna. In manette l'uomo che avrebbe picchiato la compagna, 40 anni, di Senigallia e che era già agli arresti domiciliari per una precedente aggressione avvenuta qualche mese fa nei confronti della stessa parte offesa.

La donna, che presentava alcune tumefazioni al volto, è stata trasportata al pronto soccorso di Senigallia ed è stata medicata per le lesioni subite. Il56enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Ancona Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.



