Stivaletti di carta e gomma, creazioni alunni insieme a griffe

Stivaletti di carta con suola di gomma. A realizzarli, sotto l'occhio attento degli esperti del gruppo Lvmh (Louis Vuitton Moët Hennessy), griffe leader nei beni di lusso, gli alunni dell'istituto "Fracassetti Capodarco" di Fermo al termine delle due giornate orientamento, quelle di lunedì e martedì scorsi, che hanno visto coinvolti 100 studenti delle classi seconde di primo grado.

I laboratori rientrano nel progetto "Mestieri d'eccellenza" giunto al quarto anno con l'obiettivo di trasmettere, valorizzare e rivelare gli oltre 280 mestieri d'eccellenza interni al gruppo Lvmh nei settori della creazione, dell'artigianato e della customer experience e la volontà di creare un'occasione unica per gli alunni. Proprio per far conoscere alle giovani generazioni questi mestieri, spesso a loro sconosciuti, sono stati organizzati presso l'aula magna della Fracassetti, degli interventi, in cui il team di "Mestieri d'Eccellenza", in collaborazione con esponenti delle maison partner, nello specifico Fendi e Loro Piana, ha cercato di far scoprire agli studenti i mestieri artigianali, in particolare nell'ambito calzaturiero. Gli interventi sono terminati con un laboratorio pedagogico dove i giovani alunni hanno potuto realizzare uno stivaletto in carta, con suola in gomma leggera che hanno portato con loro alla fine dell'orientamento. L'iniziativa mette in sinergia il mondo del lavoro e la formazione scolastica, perché coinvolge contemporaneamente le aziende e le scuole. Il laboratorio ha come obiettivo principale avvicinare i giovani alla scoperta e alla passione dei mestieri di eccellenza, cioè quelli che possiedono nello stesso momento la padronanza di un savoir-faire tecnico, combinato con un personalizzato approccio artistico e/o relazionale, mestieri che sono accessibili a tutti i tipi di profili e di percorsi professionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA