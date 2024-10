Problemi tecnici nelle Marche per sistema delle ricette mediche

"A partire dalle 10 di questa mattina si stanno verificando problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza ricette gestito dal Ministero dell'Economia e Finanza (attraverso Sogei, la società di Information Technology ministeriale a supporto della Pubblica Amministrazione)". Lo fa sapere la Regione Marche che spiega: "questi non funzionamenti determinano l'impossibilità di emettere la ricetta da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici prescrittori e l'impossibilità di prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato alla prenotazione (Cup, farmacie, sportelli delle strutture sanitarie) per il cittadino che è già in possesso della ricetta dematerializzata".

"A causa di questi problemi, la Regione Marche sta attivando tutti i canali possibili per sollecitare il Ministero e Sogei - riferisce la Regione - per velocizzare la ripresa dei sistemi centrali e garantire la corretta prescrizione e prenotazione delle prestazioni sanitarie. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. - conclude - La cittadinanza sarà tempestivamente avvisata non appena il servizio sarà ripristinato".



