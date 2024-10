Primo Congresso dei Civici Marche sabato ad Ancona

Primo Congresso del Movimento "Civici Marche" sabato 26 ottobre: si svolgera dalle ore 10 alle ore 17 presso l'Hotel Palace del Conero. Questa compagine civica, nata tre anni fa, è rappresentata in Regione dal Consigliere Regionale Giacomo Rossi e si colloca, spiega una nota, "in un'area politica civica, territoriale e 'regional-popolare', tanto da definirsi 'Il Movimento dei Marchigiani'".

Le fasi congressuali di "Civici Marche" prenderanno vita alle ore 10 con i saluti istituzionali tra i quali, sono previsti quello del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli oltre agli interventi di diversi rappresentanti delle forze politiche regionali così come quelli di alcuni sindaci.

I lavori pomeridiani seguiranno con il "dibattito interno e con le votazioni per eleggere le varie cariche del movimento, dai membri del direttivo regionale al Collegio dei Probiviri fino al Presidente di Civici Marche, carica che volutamente non sarà ricoperta dal consigliere Regionale Rossi".

"Civici Marche, in questi tre anni, ha registrato una crescita costante sia nei tesseramenti che nell'adesione di diversi amministratori locali provenienti da tutte le Province delle Marche. - osserva il Movimento - Degna di nota, la recente affermazione alle comunali di Fano dove il Movimento tramite il suo gruppo fanese, ha ottenuto un edificante 3,5% di consensi.

Il Congresso è aperto anche a tutti i non iscritti che vorranno intervenire come ospiti".



