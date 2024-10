Con l'auto in un fossato di 5 metri, illeso il conducente

E' finito fuori strada un un fossato di quasi cinque metri con la sua auto, ma per fortuna è rimasto illeso. E' successo oggi a Castel di Lama (Ascoli Piceno).

Intorno alle 12.30 una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli è intervenuta a seguito della segnalazione dell'incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dalla sede centrale, nel territorio di Castel di Lama sulla strada provinciale Mezzina.

La vettura era finita in un fossato scivolando per oltre cinque metri.

Illeso il conducente, ma per recuperare il mezzo, data la zona particolarmente impervia, l'unico modo possibile era operare con l'autogru. Dopo quasi due ore di lavoro la macchina è stata riportata sulla carreggiata.



