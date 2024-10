In occasione del 79/o anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'esposizione della bandiera dell'Onu sugli edifici comunali. Un'indicazione che il Comune di Pesaro ha recepito esibendo il vessillo, nella giornata di oggi, 24 ottobre, in cui si ricorda l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, e collocandolo a fianco delle bandiere nazionale, europea e del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA