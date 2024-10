Approvato progetto demolizione e ricostruzione scuola Fabriano

L'Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media Giovanni Paolo II di Fabriano per un importo di 11.597.885 euro. "Continuiamo a lavorare uniti, compatti e con grande spirito di sacrificio grazie all'operatività della filiera composta da Comuni, tecnici, ditte, Usr e dalla Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli", commenta il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. L'obiettivo è di procedere alla gara entro la fine di quest'anno. I lavori dureranno due anni.

La scuola è stata dimensionata per 12 classi di 25 alunni ciascuna, per un totale di 300 studenti, su una superficie utile lorda di 3.462 metri quadrati. Oltre agli spazi didattici, è in programma la realizzazione della nuova palestra con relativi servizi, della mensa e degli spazi per attività integrative e parascolastiche a servizio anche della adiacente scuola Gentile da Fabriano, che resterà in uso durante tutto il periodo di cantierizzazione. Il progetto prevede la demolizione dell'edificio esistente e la ricostruzione in loco di un edificio su fondazioni profonde, suddiviso in cinque blocchi funzionali, di cui i due destinati agli spazi didattici saranno realizzati con struttura metallica a telaio, mentre i restanti tre, progettati per la palestra, la mensa e il locale polifunzionale, saranno con struttura in cemento armato prefabbricata.



