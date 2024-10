Minaccia di gettarsi nel vuoto, salvato da un carabiniere

Un 32enne, in stato di alterazione psichica dovuta all'assunzione di alcol, è salito su un muro di contenimento a Recanati (Macerata) minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto il comandante della loca Stazione carabinieri, luogotenente Angelo Pardi, ha avviato un dialogo con l'uomo, rassicurandolo per farlo desistere, è riuscito ad avvicinarsi, ad afferrarlo e a trarlo in salvo, rimanendo lievemente ferito Il fatto è accaduto nella serata di lunedì 21 ottobre scorso.

Nell'operazione di salvataggio, il comandante della Stazione era stato supportato anche da una pattuglia della Stazione Porto Recanati che nel frattempo era giunta sul posto. Il 32enne è stato poi soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato presso l'ospedale di Civitanova Marche per le cure del caso.



