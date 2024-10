Da fine novembre il centro di Pesaro sarà tutto videosorvegliato

Da fine novembre tutti gli accessi e le uscite del centro storico di Pesaro saranno videosorvegliati. L'annuncio arriva dal sindaco Andrea Biancani e dall'assessora Sara Mengucci, a pochi giorni dal caso di violenza sessuale avvenuto proprio a ridosso di uno degli ingressi al centro storico cittadino.

Alle 21 telecamere già presenti, se ne sono aggiunte altre otto e altrettante ne saranno installate e attivate entro fine novembre in via della Ginevra, via Curiel, piazzale Lazzarini, piazzale Albani, via Massimi, via Mammolabella, via Branca, via Rossini.

Fino ad oggi le telecamere ubicate in centro risultavano essere sei in piazzale Matteotti e 15 nel restante centro cittadino (escludendo quelle della stazione e del sottopasso adiacente). Il totale a Pesaro, di proprietà del Comune, ammonta a 150, che va ad aggiungersi alle oltre 500 del "progetto Sophia", realizzato con Questura e Prefettura di Pesaro-Urbino per garantire una maggior sicurezza ai cittadini.



