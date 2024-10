Coppia investita da un'auto a Tolentino, deceduta una donna

Incidente stradale mortale nella serata di ieri, martedì 22 ottobre, a Tolentino (Macerata): una coppia di coniugi è stata investita da un'autovettura mentre camminava a lato di via Corona, nei pressi dell'ingresso Tolentino est della Strada statale 77 della Val di Chienti: la moglie, Nardina Cicconi, 76 anni, è deceduta a causa dell'impatto mentre il marito, 80 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Macerata per un trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per accertare la dinamica del tragico incidente e la polizia locale per gestire il traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per dare supporto di illuminazione durante accertamenti e rilievi a seguito dello schianto che è avvenuto intorno alle 21.15. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi investiti stavano passeggiando sul lato destro della carreggiata, nella stessa direzione di marcia dell'auto che li ha travolti in una zona non molto illuminata: dopo l'impatto, la persona al volante della vettura si è fermata. Le circostanze dell'investimento mortale sono ora al vaglio della Procura di Macerata che aprirà un fascicolo. (ANSA)

